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Dünya

Gazze'den İsrail tarafına 20 roket atıldı

İsrail ordusu Gazze'den atılan roketlerden 10'unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mustafa Deveci   | 23.02.2020
Gazze'den İsrail tarafına 20 roket atıldı

Kudüs

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail tarafında sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, atılan 20 roketten 10'unun İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yerel basın, bölgede paniğe neden olan roket atışları nedeniyle can kaybı ve herhangi bir hasar oluşmadığını aktardı.

Roket atışlarının İsrail askerlerinin bu sabah Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi şehit etmesinin ardından ortaya çıkan insanlık dışı görüntülerden saatler sonra yapılması dikkati çekti.

İsrail askerleri bu sabah sınıra "patlayıcı madde" yerleştirdiği gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açmış, bunlardan biri hayatını kaybetmiş diğeri de yaralanmıştı.

Bölgede bulunan Filistinliler hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail ordusuna ait askerler gruba ateş açarak engel olmuştu.

İsrail ordusuna ait bir buldozer, ölen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.

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