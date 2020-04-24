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Dünya

Hamas ve İslami Cihad liderleri İsrail'de kurulacak yeni hükümeti görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrail'de kurulacak yeni hükümeti ve Filistin davasıyla ilgili son gelişmeleri görüştü.

Muhammed Semiz,Mehmet Nuri Uçar   | 24.04.2020
Hamas ve İslami Cihad liderleri İsrail'de kurulacak yeni hükümeti görüştü

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsmail Heniyye, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Heniyye, Filistin halkının taleplerini yerine getirmek ve yeni kurulacak İsrail hükümetine karşı koymak için birliğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İkili, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular serbest bırakılana ve mülteciler topraklarına geri dönene kadar direnişin devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Hamas ve İslami Cihad arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Filistinli diğer gruplarlarla ortak bir strateji çerçevesinde birlikte hareket edilmesinin gerekliliği de iki lider tarafından ifade edildi.

Netanyahu ve Gantz, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin "ilhakı" konusunda anlaştı

İsrail'de üç erken seçime neden olan ve bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi pazartesi günü sonlanmış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümetini kurma konusunda mutabakata varmıştı.

Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon konusunda anlaşması, işgal şartları altındaki Filistin'i bekleyen daha da zor günlerin habercisi olarak değerlendirilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Yeni koalisyon hükümetinin en önemli hedefleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" yer alıyor.

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