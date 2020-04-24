Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü

Hafter milislerinin ramazanın ilk gününde Libya'nın başkenti Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Aydoğan Kalabalık   | 24.04.2020
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un Ayn Zara bölgesine roketli saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Haşimi, sivil yaşam alanlarına düşen roketlerin 3 sivilin yaşamını yitirmesine, biri Afrikalı 3 sivilin ise yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Hafter milislerinin ocak ayından bu yana Trablus'un özellikle güney semtlerine attığı roketler nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi
Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği
KKTC'de son bir haftada yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Kovid-19 salgınının 'merkez üssü' ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı

Benzer haberler

Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü

Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü

İtalya'dan BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısına destek

Libya hükümeti, AB'nin İrini Operasyonu'nu reddettiklerini ilan etti

Ramazanın ilk gecesinde Hafter milislerinden Trablus'un güneyine saldırı: 1 ölü

Ramazanın ilk gecesinde Hafter milislerinden Trablus'un güneyine saldırı: 1 ölü
Libya, Rus paralı askerlerin Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını duyurdu

Libya, Rus paralı askerlerin Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını duyurdu
Le Monde: Türk SİHA'ları Libya'da güç dengesini Hafter aleyhine değiştiriyor

Le Monde: Türk SİHA'ları Libya'da güç dengesini Hafter aleyhine değiştiriyor