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Dünya

Türkiye'den Cibuti'ye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Cibuti Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Bakanlığı iş birliğinde Cibuti’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1000 aileye gıda yardımı dağıtmaya başladı.

Talha Yavuz   | 24.04.2020
Türkiye'den Cibuti'ye gıda yardımı

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan ekonomik krizle mücadele eden Cibuti'ye destek için ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuluyor.

1000 gıda paketi, Cibuti Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Bakanlığı’nda Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ve TİKA Cibuti Program Koordinatörü Kutluhan Yücel tarafından Bakan Mouna Osman Aden’e teslim edildi.

Bakan Aden, bu anlamlı yardımı için TİKA’ya teşekkür ederek salgının öncelikle en zayıfları tehdit ettiğini, bu nedenle yoksulları desteklemenin önemli olduğunu hatırlattı.

Aden, "Bu övgüye değer desteğiniz ailelere olumlu yansıyacak ve halkın dayanma gücünü artıracaktır.” ifadesini kullandı.

Şahinkaya da Cibuti’nin Kovid-19 salgınına en hızlı tepki veren ülkelerden biri olduğunu ve tecrit önlemlerini hemen başlattığını belirterek bu yardımın ramazan öncesinde zorda kalan ailelere katkısı olacağını vurguladı.

Yücel, bu kriz günlerinde, projenin hazırlık aşamasının TİKA ve proje ortağı bakanlık ekiplerinin ortak gayretleriyle tamamlandığını belirtti.

Her yıl ramazan ayı arifesinde geleneksel olarak yapılan gıda yardımının bu sene özel bir anlam taşıdığına dikkati çeken Yücel, "Bu yardım, salgına karşı alınan önlemlerin güç duruma soktuğu ailelere destek olacaktır." dedi.

Gıda paketleri, TİKA ve bakanlık yetkilileri gözetiminde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

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