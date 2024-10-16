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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı'nı Gazze'deki soykırımın devamına "kılıf bulmakla" suçladı

Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u yaptığı tartışmalı açıklamalarla, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın devam etmesine "kılıf bulmakla" suçladı.

Yusuf Alioğlu, Çağrı Koşak  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı'nı Gazze'deki soykırımın devamına "kılıf bulmakla" suçladı

Istanbul

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un 10 Ekim tarihinde, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın birinci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.

"Bu küstah açıklama, 1948 Soykırımı Önleme Anlaşmasının açıkça ihlalidir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Baerbock'un iddiaları şiddetle reddedildi.

Açıklamada, "(Annalena Baerbock) Siyonist işgal ordusunun halkımıza, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar da dahil savunmasız sivillere karşı daha fazla soykırım suçu işlemesi için bir kılıf buluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Baerbock'un açıklamalarının "tüm insani değer ve ilkelerden yoksun Siyonist bir zihniyeti" yansıttığına işaret edilerek, bu açıklamayla Almanya'nın, "Gazze'ye yönelik soykırım suçlarına destek veren tutumunu" vurguladığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Baerbock'un, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Alman Federal Meclisinde 10 Ekim'de düzenlenen oturumda yaptığı konuşma tepki çekmişti.

"Meşru müdafaa elbette sadece teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir." diyen Baerbock, Hamas'ın sivil yerleşim yerleri ve okullara saklandığını iddia etmişti.

Baerbock, "Bu nedenle BM'ye sivil alanların da teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça ifade ettim." demişti.

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