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Dünya

Venezuela lideri Maduro, 10 Ocak 2025'te devlet başkanı olarak yemin edeceğini bildirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025'te düzenlenecek törende, yeni devlet başkanı olarak yemin edeceğini duyurdu.

Sinan Doğan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Venezuela lideri Maduro, 10 Ocak 2025'te devlet başkanı olarak yemin edeceğini bildirdi

Bogota

Başkent Caracas'ta silahlı kuvvetlere yeni atanan komutanlar için düzenlenen törene katılan Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, 10 Ocak 2025'te Ulusal Mecliste (AN) bir yemin töreni yapılacağını belirterek, "Davet mektubunu aldım ve kazanan aday olarak Anayasa'da belirtilen şekilde yemin edeceğimi açıkça teyit etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Amacının demokrasiyi daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayan Maduro, "Bizim projemiz doğrudan halkçı sosyalist demokrasidir. Ulusumuzun çıkarları için askeri gücümüzü ve halkın gücünü pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Maduro, özel askeri üniformayla katıldığı törende, silahlı kuvvetlere yeni atanan komutanları tebrik etti.

Öte yandan, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) kampanya sorumlusu Gustavo Silva, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) Washington'daki genel merkezinde Maduro hükümetini hedef aldı.

Silva, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini PUD adayı Edmundo Gonzalez'in kazandığını savunarak, bunun "geri döndürülemez bir zafer" olduğunu belirtti.

Maduro'nun devlet başkanlığını tanımayacaklarını ve ellerindeki tutanaklara göre Gonzalez'in Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olduğunu iddia etti.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

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