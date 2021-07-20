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Dünya

Haiti'de geçici Başbakan Claude Joseph istifa edeceğini açıkladı

Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin yetkilerini uygulayan geçici Başbakan Claude Joseph, istifa edeceğini duyurdu.

Sinan Doğan   | 20.07.2021
Haiti'de geçici Başbakan Claude Joseph istifa edeceğini açıkladı

Bolivar

Bölge basınında çıkan habere göre, Joseph, Moise'nin suikasta uğramadan kısa süre önce Başbakan olarak atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry'e, "Ülkenin iyiliği için" başbakanlığı devredeceğini açıkladı.

Ülkede herhangi bir huzursuzluk çıkmasını istemediğini vurgulayan Joseph, "Beni tanıyan herkes, bu rekabette ya da başka bir görevi devralmaya niyetli olmadığımı biliyor." ifadesini kullandı.

Jovenel Moise'nin suikasta uğraması

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin kuzeyindeki Ford Lauderdale Havaalanı'na getirilmesinin ardından Miami'deki Baptist Hastanesine götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince yapıldığını söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından suikastta ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artmıştı.





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