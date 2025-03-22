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Dünya

ABD'de 4 ülkeden gelen özel vize sahibi göçmenlerin yasal statüsü iptal edilecek

ABD'de özel vize programı kapsamında Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan ülkeye gelen göçmenlerin yasal statüsünün geri alınacağı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
ABD'de 4 ülkeden gelen özel vize sahibi göçmenlerin yasal statüsü iptal edilecek

Miami

ABD resmi gazetesinde yayımlanan taslak metne göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel vize programıyla gelen göçmenlere ilişkin karar aldı.

Söz konusu kararda, bu göçmenlerin yasal statüsünün iptal edileceği belirtildi.

Nihai hali 25 Mart'ta yayımlanacak kararın, 532 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı göçmeni etkileyebileceği düşünülüyor.

2022'de hayata geçen program kapsamında ABD'de "sponsorları" olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli kamu yararı sağlaması halinde bu ülkede 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu.

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