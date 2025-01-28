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Dünya

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir AVM'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Lilo Mall" alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Davit Kachkachishvili  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir AVM'de çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Tiflis kent merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Lilo semtinde bulunan "Lilo Mall" adlı AVM'nin binalarından birinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, birkaç saattir yangını söndürmeye çalışıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, AVM'ye ait depo ve birkaç mağazanın olduğu binadaki yangın yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayıldı.

Yetkililer, yangında ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.

Yangına elektrik kablolarının neden olduğu iddia edildi.

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