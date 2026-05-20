Muğla ve Bursa'da, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi otogar ile sebze ve meyve halinde denetim gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı öncesi otogar ve hallerde denetim yapıldı Muğla ve Bursa'da, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi otogar ile sebze ve meyve halinde denetim gerçekleştirildi.

Merkez ilçe Menteşe'deki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, gazetecilere, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla otogardaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demirtaş, "Firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği fiyat tarifelerine uyup uymadıklarına yönelik denetimlerimizi yapacağız. Tüketicinin mağdur olmaması adına bayram sonuna kadar da Muğla ve ilçelerinde denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Demirtaş, otogar bölgesinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve dinlenme tesisi gibi yerlerde de fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını kaydetti.

Fotoğraf : Durmuş Genç/AA

Bursa

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda maliye personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Bursa Hikmet Şahin Kent Hali ile Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketlilik yaşanan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bilet fiyatları kontrol edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyatlarla gişelerdeki bilet satış fiyatları ekiplerce tek tek sorgulandı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin yıl boyu süreceğini söyledi.

Denetimlerin marketlerde, kafelerde, fırın ve benzeri işletmelerde devam edeceğini belirten Aslanlar, şöyle konuştu:

"Denetimleri genellikle yaş sebze ve meyve hali ile yolcu sirkülasyonunun artması sebebiyle otogarlarda yapıyoruz. Aynı zamanda marketlerde, fırınlarda, kafelerde ve diğer işletmelerde denetimlerimizi yapıyoruz. Sene başından bugüne kadar 39 milyon 500 bin lira ceza uygulamıştık. Bu son 6 gün içerisinde 3 milyon 500 bin lira aykırı davranan işletmelere para cezası uygulanmış olup, toplamda sene başından bu yana 43 milyon lira para cezası uygulamış vaziyetteyiz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."