Tarımsal girdi fiyat endeksi martta yıllık yüzde 34,26, aylık yüzde 3,89 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,25, Mart 2025'e göre yüzde 34,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,01 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,84 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,17 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Martta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar, yüzde 20,3 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 24,11 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 48,33 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 35,86 ile hayvan yemi olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergilerken 1 alt grup ise aylık bazda geriledi.

Martta bir önceki aya göre azalan alt grup yüzde 0,16 ile makine bakım masrafları olurken en az artış gösteren alt grup yüzde 0,04 ile veteriner harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 9,69 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 9,55 ile enerji ve yağlayıcılar olarak hesaplandı.