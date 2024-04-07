Gürcistan'da atış poligonunda meydana gelen patlamada 3 kişi öldü
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bir silah marketine ait kapalı atış poligonunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tiflis
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te faaliyet gösteren "Battleground" adlı silah mağazasının atış poligonunda nedeni bilinmeyen bir patlama olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Boçormi Sokağı'nda yer alan binadaki patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamada hayatını kaybeden 1 ve yaralanan 2 kişinin Gürcistan İçişleri Bakanlığı çalışanı olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.