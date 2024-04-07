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Dünya

Gürcistan'da atış poligonunda meydana gelen patlamada 3 kişi öldü

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bir silah marketine ait kapalı atış poligonunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Davit Kachkachishvili  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Gürcistan'da atış poligonunda meydana gelen patlamada 3 kişi öldü Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tiflis'te faaliyet gösteren "Battleground" adlı silah mağazasının atış poligonunda nedeni bilinmeyen bir patlama olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Boçormi Sokağı'nda yer alan binadaki patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamada hayatını kaybeden 1 ve yaralanan 2 kişinin Gürcistan İçişleri Bakanlığı çalışanı olduğu aktarıldı.

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