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Dünya

Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 3 çocuk öldü, 127 çocuk hastanelik oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 127 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 3 çocuk öldü, 127 çocuk hastanelik oldu

Abuja

Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

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