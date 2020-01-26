Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de yeni tip koronovirüs vaka sayısı 3'e yükseldi.
Ankara
Güney Kore'de yeni tip koronovirüs vaka sayısı 3'e yükseldi.
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Wuhan'da ikamet eden ve pazartesi günü Güney Kore'ye dönen 54 yaşındaki bir kişinin yeni tip koronovirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.
Semptomların dün görüldüğü kişinin karantina altına alındığı belirtildi.
Yeni vakayla, Güney Kore'de yeni tip koronovirüs tespit edilen kişi sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ülkede 56 kişi hayatını kaybetti, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükseldi.
Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına koronavirüs uyarısı
Öte yandan, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs vakalarının Güney Kore'de de görülmeye başlandığı, henüz kimsenin ölmediği ancak bugün itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının üç olduğu ve bu kişilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla çok sayıda turistin Güney Kore'ye geldiği, Türk vatandaşlarının özellikle bu dönemde ölümcül hastalıktan korunmak için mümkün olduğu kadar kalabalık yerlerden uzak durması, tıbbi maske kullanması, kişisel hijyene özen göstermesi, koronavirüsün sebep olduğu semptomlar görülmesi veya ciddi soğuk algınlığı durumunda ihtiyaten sağlık kurumlarına başvurması istendi.
Büyükelçiliğin, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.