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Dünya

Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 26.01.2020
Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Ankara

Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Sivil Savunma yetkilileri, aşırı yağışların Minas Gerais eyaletini 48 saattir etkisi altına aldığını açıkladı.

Yağışların eyalette yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 600 kişinin evlerinden tahliye edildiği, eyalette 17 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema'nın hasar tespiti için bugün sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeleri ziyaret edeceği belirtildi.

Minas Gerais'in yanı sına Rio de Janeiro ve Sao Paulo dahil Brezilya'nın diğer bölgelerinde yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi.

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