Euro
7.09
Dolar
6.59
BIST 100
84,246.17
Altın
1,549.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kiliselere ceza verileceği bildirildi.

Nuri Aydın   | 23.03.2020
Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek Fotoğraf: Jong-Hyun Kim/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Chung, yaşanan sürecin yarı savaş anlamına gelen bir olağanüstü hal olduğunu belirterek, "Kiliseler, sadece ibadet eden bireylere değil, toplumun güvenliğine de ciddi zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Chung, "İnsanlar hükümetin emirlerini bir blöf olarak görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Chung, gelecek 15 günün kritik olduğunu vurgulayarak, tüm dini gruplarla, açık ve kapalı alanlarda etkinlik düzenleyen eğlence tesislerine faaliyetlerini 15 gün süreyle durdurmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, kiliselere, Kovid-19 tedbirlerini uygulamaları, karantina kurallarına uymaları, ibadet sırasında en az 2 metre mesafede bulunmaya dikkat etmeleri ve ibadet öncesi katılımcıların vücut sıcaklıklarının ölçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Filipinler

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan etme yetkisi veren yasa tasarısı meclis komisyonunda onaylandı.

CNN'de yer alan haberde, komisyondan geçen yasa tasarısının Filipinler Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Duterte'ye OHAL ilan etme yetkisi verileceği belirtildi.

Haberde, Duterte'nin OHAL yetkilerini "Kovid-19 ile mücadele kapsamında" kullanacağı kaydedildi.

Duterte'ye OHAL yetkileri kapsamında 2020 bütçesindeki fonlamalarda yeniden düzenleme yapma ve salgının yayılmasını önleyici kısıtlamalar getirme yetkisinin de verileceği ifade edildi.

Filipinler'de 396 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi
BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı
FIBA turnuvaların geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen haftalarda verecek
Almanya Başbakanı Merkel'e yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı

Benzer haberler

Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi

Irak’ta koronavirüs nedeniyle ölenlenlerin sayısı 24’e yükseldi

BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı

Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı

Yeni tip koronavirüs Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ediyor
Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta iyileşmeye başladı

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta iyileşmeye başladı