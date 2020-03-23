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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, çok sayıda sığınmacıyla yalnız bırakılmamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin çok sayıdaki sığınmacıyla yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Erbil Başay   | 23.03.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, çok sayıda sığınmacıyla yalnız bırakılmamalı

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. 

Türkiye'nin 4 milyonu aşkın sığınmacıyla büyük yük taşıdığını yineleyen Maas, bu nedenle AB'nin Türkiye ile bir mutabakat yaptığını hatırlattı.

Maas, Türkiye ile AB arasında bu mutabakattaki uyuşmazlıkları giderme hedefiyle şu an Türk yetkililerle görüşüldüğünü belirtti.

Tarafların taahhütlere uymasının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Maas, "Biz buna hazırız. Türkiye'nin, özellikle Suriye'den gelen çok sayıda sığınmacıyla yalnız bırakılamayacağını da kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat ile Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını gösterdiklerini belirten Alman Bakan, "Son dönemde ortaya çıkan uyuşmazlıkları gelecek haftalarda ortadan kaldırmaya çalışacağız." dedi.

Maas, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in sığınmacılarla ilgili Türkiye ile AB arasındaki görüşmeleri yürütmesini de doğru bulduğunu ifade etti.

Toplantıda İdlib'deki durumun da ele alındığını kaydeden Maas, bölgedeki yaklaşık 1 milyon insana yardım ulaştırmak için devam eden ateşkesten faydalanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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