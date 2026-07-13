Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, değeri 180 bin doları aşan anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'a "anket sonuçları" davasında 2 yıl hapis cezası Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, değeri 180 bin doları aşan anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un siyasi fonlar kanununu ihlal etmekle suçlandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Yoon'u, Nisan 2021 ila Mart 2022'de değeri 180 bin dolardan fazla olan anket sonuçlarını ücretsiz elde ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada "kısmen suçlu" buldu.

Hakkında Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" suçundan halihazırda müebbet hapis cezası kararı bulunan Yoon, bu davada da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yoon hakkında, anket sonuçlarını ücretsiz alarak siyasi fonlar kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle 24 Aralık 2025'te iddianame hazırlanmış ve 4 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.