İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentinde bir Filistinliye ait evi yıktı, Doğu Kudüs’te ise daha önce yıkılan başka bir evin enkazını kaldırdı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir Filistinlinin daha evini yıktı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentinde bir Filistinliye ait evi yıktı, Doğu Kudüs’te ise daha önce yıkılan başka bir evin enkazını kaldırdı.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentinin batısındaki Kefr ed-Dik beldesinde yıkılan evde yaşayan Hasan el-Karinavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde eve baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail askerlerinin, yıkım işleminden önce ailesinden evi derhal boşaltmasını istediğini aktaran Karinavi, eşyalarını ve temel ihtiyaçlarını çıkarabilmek için bir veya iki günlük süre talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti.

Karinavi, İsrail güçlerinin bazı temel eşyaları evden çıkararak dışarı attığını, kendisi, eşi ve çocuklarının ise zorla evden çıkarıldığını ifade etti.

Evlerini kaybetmelerinin ardından komşularından birinin evine sığındıklarını kaydeden Karinavi, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişilik ailesinin evsiz kaldığını dile getirdi.

Karinavi, yıkıma rağmen topraklarında kalmaya devam edeceklerini ve bölgeden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Doğu Kudüs’te daha önce yıkılan evin enkazına müdahale

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail belediyesine ait ekip ve iş makinelerinin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Ekiplerin, Filistinli Muhammed eş-Şimaliyye’ye ait daha önce yıkılan evin enkazında, "yıkım işlemini tamamlama" gerekçesiyle hafriyat çalışması yaptığı kaydedildi.

İki daireden oluşan evin sahibinin, İsrail belediyesinin "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yaptığı baskı sonucu evini kendi imkanlarıyla yıkmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail belediyesinin, Filistinlilerin evlerini kendi imkanlarıyla yıkmasının ardından dahi "enkazın kaldırılması ve işlemlerin tamamlanması" bahanesiyle bölgeye müdahale ettiği ifade edildi.

Bu uygulamanın Filistinli ev sahiplerine ek mali yük ve yüksek para cezaları getirdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu politikanın Filistinlileri ekonomik olarak yıpratmayı ve üzerlerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu sürede Batı Şeria’da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, evinin "ruhsatsız" olduğunu iddia ederek Filistinli Ali Halil Ebu Tayr'ı para cezası tehdidiyle kendi evini elleriyle yıkmaya mecbur bıraktı.

Yıkımın gerçekleştirilmemesi durumunda İsrail belediye ekiplerinin evi yıkacağı ve Ebu Tayr'a 80 bin şekel (yaklaşık 1 milyon 240 bin TL) para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bunun üzerine 7 kişilik Filistinli ailenin yaşadığı ev, sahipleri tarafından yıkıldı.

Aile üyelerinin evsiz kaldığına işaret edilen haberde, söz konusu uygulamanın "işgalcilerin Kudüslülere dayattığı politikanın bir parçası" olduğu ifade edildi.

İsrail yönetiminin sene başından bu yana Kudüs'te Filistinlilere ait 200'den fazla ev ve yapıyı yıktığı veya sahiplerini bu yapıları yıkmaya zorladığı belirtiliyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün kuzeyinde 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Bir Nebala beldesinde Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesinin sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye nakledildiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerince öldürülen Filistinlinin 19 yaşındaki Nasr Zaal Iyd Kaabina olduğunu aktardı.

İsrail makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım (Utanç) Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

