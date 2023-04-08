Güney Afrika'da Osmanlı yadigarı Nur'ul Hamidiye Camisi'nde iftar programı düzenlendi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde bulunan ve ismini Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'den alan Nur'ul Hamidiye Camisi'nde iftar programı düzenlendi.
Cape Town
Yaklaşık 139 yıldır Osmanlı'nın hatırasını Cape Town'da yaşatan tarihi camide düzenlenen programda, Müslümanlar bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığının Cape Town'da görevlendirdiği Mustafa Taş tarafından iftardan önce Kur'an-ı Kerim okundu. İftarda ise konuklara Güney Afrika mutfağından lezzetler ikram edildi. İftarın ardından Taş, akşam namazını kıldırdı.
Türk Güney Afrika Gençlik Birliği (TURKSAY) üyesi gençler de iftar programına katıldı.
Osmanlı Devleti'nin bağışlarıyla 1884'te açılan Nur'ul Hamidiye Camisi, şehrin en işlek caddelerinden Long Street'te yer alıyor. İsmini Sultan 2. Abdülhamid'den alan bu caminin kapısında Türk bayrağı dalgalanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.