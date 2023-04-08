Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,850.80
BTC/USDT
27,900.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in işgal altındaki topraklarda 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik aldığı idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.

Awad Rjoob, Çağrı Koşak  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
İsrail son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı

Ramallah

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsrail işgali, Filistinlilere yönelik gizli bir dosya bulunduğu bahanesiyle, idari tutuklama suçunun kapsamını genişletiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik alınan idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.

Geçen ayın sonu itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklu sayısının 1016'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, bunlardan 6'sının çocuk ve birisinin kadın olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 9 yılda yaklaşık 13 bin idari tutuklama emri çıkardığı belirtilirken, idari tutukluların yüzde 80'inin yıllardır cezaevinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Roman vatandaşlarımıza yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti
Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz
Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi

Benzer haberler

İsrailliler bölgede yükselen tansiyona rağmen "yargı reformu" protestolarına devam ediyor

İsrailliler bölgede yükselen tansiyona rağmen "yargı reformu" protestolarına devam ediyor

Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'daki bazı noktalar 12 Nisan'a kadar kapalı kalacak

İsrail son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının ardından bölgede "sükunet" hakim

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının ardından bölgede "sükunet" hakim
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları son 20 yıldır artarak devam ediyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları son 20 yıldır artarak devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet