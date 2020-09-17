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Dünya

Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika'da, salgına karşı alınan bazı kısıtlamalar hafifletildi.

Adam Abu-bashal   | 17.09.2020
Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerinde salgına karşı getirilen yasakların 20 Eylül'den itibaren birinci aşamayı geçeceğini bildirdi.

Ramaphosa, ülkede uluslarası uçuşlarının 1 Ekim'den itibaren başlatılacağını belirterek, "İş, eğlence ve diğer seyahatler için Güney Afrika'ya giriş çıkışlara izin vereceğiz." dedi.

Uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaları kademeli ve dikkatli bir şekilde hafifleteceğini kaydeden Ramaphosa, salgının en yüksek olduğu belirli ülkelerle seyahatlerin kısıtlanabileceğini ifade etti.

Ramaphosa, ayrıca kısmi sokağa çıkma yasağının 00.00-04.00 saatleri arasına indirildiğini söyledi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 653 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 1923 artarak 653 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

Son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 15 bin 705'e ulaştığını aktaran Mkhize, hastalığa yakalanan 584 bin 195 kişinin de iyileştiğini ifade etti.

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