Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti

Irak'ta devam eden gösteriler nedeniyle 4 milletvekili görevinden istifa etti.

Haydar Karaalp   | 27.10.2019
Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

Bağdat

Irak Komünist Partisi üyeleri ve Sairun Koalisyonu milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Öte yandan Irak Meclisi Basra Milletvekili Muzahim Temimi ile eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Milletvekili Taha Difai de aynı gerekçeyle istifa ettiğini açıkladı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti

Bağdat’taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı

Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti

Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti

Irak Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı

Irak Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi