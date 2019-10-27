Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor.

Haydar Karaalp   | 27.10.2019
Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

Bağdat

Bağdat'ta göstericilere müdahale

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü gününde devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı ) 

Irak'ta Bağdat Tahrir Meydanı'nda yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerin üçüncü gününde hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen protestoculara karşı güvenlik güçleri sert müdahalesini sürdürüyor.

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor.

Irak güçleri, hükümetin verdiği talimatla göstericileri Tahrir'den uzaklaştırmaya çalışsa da göstericiler meydandan ayrılmak istemiyor. 

Gösteri alanında gönüllü görev yapan tıbbi müdahale ekipleri de yer alıyor. Ekipler, yoğun şekilde atılan gaz bombalarından etkilenenlere müdahale ediyor. 

                    

Durumu ağır olanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

Son kullanım tarihi geçmiş gaz bombaları

Tahrir Meydanı'nda göstericilere bedava yemek ve içecek dağıtmak için kurulan çok sayıda çadır bulunuyor.

Göstericiler arasında bulunan Iraklı gazeteci Muntazar Zeydi, sosyal medya hesabından, hükümet güçlerinin son kullanma tarihi 2014 olan gaz bombasıyla göstericilere saldırdığını belirterek, son kullanım tarihi geçen gaz bombasının görüntülerini paylaştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti

Bağdat’taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı

Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti

Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti

Irak Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı

Irak Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi