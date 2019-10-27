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Dünya

Bağdat’taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, üçüncü gününde süren gösterilere üniversiteler ve diğer okullardan öğrenciler de katıldı.

Haydar Karaalp   | 27.10.2019
Bağdat’taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı

Bağdat

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ta Bağdat ve Mustansiriye üniversiteleri başta olmak üzere birçok devlet ve özel üniversiteden öğrenciler gösteri alanı olan Tahrir Meydanı'na akın etti. Tahrir Meydanı'na ilk, orta ve liselerden yüzlerce öğrencinin de geldiği ifade edildi.

Öğrenciler ellerinde pankartlarla hükümeti protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Devlet kurumlarında mesai yapılamadı

Bağdat'taki devlet kurum ve kuruluşlarında bugün mesai yapılamadı.

AA muhabirine konuşan Bağdat Valilik çalışanı Ali Said, "Resmi tatil değil ancak hiç kimse işe gidemedi. Memurların bir kısmı yolların kapalı olması nedeniyle iş yerine ulaşamazken, bir bölümü de Tahrir'deki gösterilere katıldı." dedi.

Tahrir'den dumanlar yükseliyor

Irak güçleri ise Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini sürdürüyor. Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı sık sık duyulurken, alandan fırlatılan gaz bombaları sonucu yoğun şekilde dumanlar yükseliyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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