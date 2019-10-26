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Dünya

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde iki gündür süren hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 63'e yükseldiği bildirildi.

Sümeyye Özer   | 26.10.2019
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Bağdat

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor. Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Irak bayrakları taşıyarak slogan attı. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cuma günü yeniden başlayan gösterilerde Bağdat'ta 10, Meysan'da 14, Zikar'da 15, Basra'da 7, Musenna'da 1, Babil'de 4 ve Divaniyye'de de 4 kişi hayatını kaybetti. Böylece gösterilerdeki toplam ölü sayısı 63'e yükseldi." denildi.

Açıklamada, söz konusu gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e çıktığı belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara veren eylemciler, dün tekrar gösterilerine başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

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