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Dünya

Ayrılıkçı Katalanlardan Barselona'da gösteri

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, meydanlara çıkan bağımsızlık yanlısı binlerce Katalan, mahkum edilen Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi.

Şenhan Bolelli   | 26.10.2019
Ayrılıkçı Katalanlardan Barselona'da gösteri Fotoğraf: Adria Puig/AA

Madrid

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı protestolar

İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden protestocular, Barcelona sokaklarında toplandı. ( ADRIA PUIG - Anadolu Ajansı )

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 9 ila 13 yıl hapis cezası alması sonrası Barselona merkezli başlayan gösteriler 13. gününü doldurdu.

Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) adlı bağımsızlık yanlısı radikal grubun sosyal medya aracılığıyla kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası önünde organize ettiği izinsiz gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Polis araçlarına taş, yumurta ve tenis topu atan göstericilere güvenlik mensupları müdahale etti.

İspanyol basını, en az 2 kişinin gözaltına alındığını ve biri hastanede tedavi altında, yaralananların olduğunu yazdı.

Bu arada, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunca sosyal paylaşım sitelerinde yer verilen açıklamada, Türk vatandaşlarına gösterilerin olduğu Barselona kent merkezine yaklaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Barselona'da gün içinde bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen ve 350 bin kişinin katıldığı açıklanan gösteri barışçıl şekilde sona ermişti.

Katalonya'daki süreç 

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı. 

Bu referandumu organize etmekten 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti. 

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 600 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

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