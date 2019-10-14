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Dünya

Gazze'de zeytin hasadı başladı

Zeytin hasadının başladığı Gazze'de bu yılki rekoltenin yaklaşık 30 bin ton olması bekleniyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha   | 14.10.2019
Gazze'de zeytin hasadı başladı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'de zeytin hasadının başlaması dolayısıyla Filistin Tarım Bakanlığı ile Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından tören düzenlendi.

Filistin bayraklarının taşındığı törende, ulusal şarkılar seslendirildi ve yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene katılan Bakanlık Sözcüsü Edhem el-Beysuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 39 bin dönüm ekili alan bulunduğunu, bunların 32 bin dönümünden ürün alındığını söyledi.

Gazze'de bu yıl yaklaşık 30 bin ton zeytin üretimi yapılmasını beklediklerini dile getiren Beysuni, bu zeytinlerin 24 bin tonunun zeytin yağı yapımı, 6 bin tonunun da salamura yapımı için ayrılacağını aktardı. Beysuni, önceki yıllara göre bu yıl zeytin üretiminin arttığını kaydetti.

Filistin Tarım Bakanlığının verilerine göre, Gazze'de geçen yıl 18 bin ton zeytin üretilmişti.

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