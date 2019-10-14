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Irak yönetimi tutuklu göstericileri serbest bırakacak

Irak yönetimi, başkent Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması kararı aldı.

Haydar Karaalp   | 14.10.2019
Irak yönetimi tutuklu göstericileri serbest bırakacak

Bağdat

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ülkede siyasi ve güvenlik alanında yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösteriler sırasında tutuklanan "barışçıl göstericilerin" acilen serbest bırakılması ve protestoculara yönelik şiddet kullanan unsurların cezalandırılması kararı alındı.

Iraklı yöneticiler ayrıca gösteriler sırasında bazı yerel ve yabancı televizyon kanallarına yapılan saldırıların da acil ve titizlikle soruşturulması, basın ve ifade özgürlüğüne saygı duyularak medya çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Devlet kurumlarındaki sorunlara ilişkin uzmanlar komisyonu kurulacak

"Toplantıda, devlet kurumlarında siyasi, ekonomik, mali, kültürel ve yasama alanında yaşanan sorunların giderilmesi için stratejik ve ulusal program hazırlayan bağımsız ve vicdanlı kişilerden oluşan bir uzmanlar komisyonu kurulması kararı da alındı." ifadesine yer verilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, söz konusu komisyonun çalışmalarını belirli bir zaman diliminde tamamlaması ve buna tüm devlet kurumlarının saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca ülkedeki büyük yolsuzlukları içeren dosyaların ilgili mahkemelere sevk edilmesi ve bu dosyaların gecikmeden sonuçlandırılarak kamuoyuna açıklanması kararı alınmasının yanı sıra yolsuzluğa karışanlara karşı sessiz kalan veya bu kişilere yardım edenlerin meclis tarafından çıkarılacak yasalara göre cezalandırılması tavsiyesinde bulunuldu.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süresince işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere sahne olmuştu.

Gösteriler sırasında onlarca kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

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