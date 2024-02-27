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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesinin hizmet dışı kalabileceği uyarısı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan Avde Hastanesinin, tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Ramzi Mahmud, Hacer Çakır  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesinin hizmet dışı kalabileceği uyarısı

Gazze

Hastane yetkililerinden Doktor Muhammed Saliha, düzenlediği basın toplantısında, kuzeydeki hastanelerin tümünün hizmet dışı olduğunu hatırlatarak, "Avde Hastanesinin de hizmet dışı kalması, bölge sakinlerinin temel sağlık hizmetlerinden tamamen mahrum kalmasına yol açacaktır." dedi.

Acil servisler, kadın doğum kliniklerinin yanı sıra ameliyathane, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin de artık verilemez hale geldiğini ifade eden Muhammed, bu hizmetlerin tamamen durma noktasına gelebileceğini vurguladı.

İsrail'in, büyük bölümünü hedef aldığı saldırıları ile 18 gün süren kuşatmasının ardından Avde Hastanesi, 11 Şubat'ta yüzde 50 kapasiteyle zorlu şartlar altında hasta ve yaralılara yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

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