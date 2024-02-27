AP Genel Kurulunda milletvekilleri AB'yi İsrail'in Gazze'deki suçlarına ortak olmakla eleştirdi
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki işlediği suçlar karşısında Avrupa Birliği (AB) yönetimini kayıtsız kalmakla suçlayarak, İsrail'e ambargo ve yaptırımlar uygulanması, Filistin Devleti'nin tanınması çağrısında bulundu.
Brüksel/Ankara
AP Genel Kurulunda "Gazze'deki savaş ve bölgedeki son gelişmeler de dahil olmak üzere ateşkese ulaşma ihtiyacı" başlıklı oturum düzenlendi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılması planlanan oturumda, onu temsilen AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic yer aldı.
Çok sayıda milletvekili, İsrail'in 4 ayı aşkın süredir Gazze'deki eylemlerini "soykırım", "etnik temizlik", "katliam" olarak tanımlarken, AB'nin üstüne düşeni yapmayarak "suç ortağı" olduğunu dile getirdi.
Milletvekilleri, AB'nin İsrail'in en büyük ticari ortağı olduğunu vurgulayarak, bu ülkeye imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın derhal iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.
İsrail'e silah ihracatının durdurulması ve Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlar uygulanması gerektiğini de savunan milletvekilleri, bu yollarla İsrail'e baskı yapılması ve Refah'ta katliamın önüne geçilmesi çağrısında bulundu.
Milletvekilleri, bazı üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddialar kanıtlanmadan bu kuruluşun finansmanını kesmiş olmasını eleştirerek, Gazze'ye insani yardımların acil ve sık olarak ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
AB ve üye ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağıran milletvekilleri, AB'yi tüm bunlar karşısında kayıtsız kalmakla suçladı.
AB'nin kayıtsız kalmadığını savundu
AB Komisyonu üyesi Lenarcic ise "AB, eli boş oturmuyor." dedi.
7 Ekim 2023'ten bu yana AB'nin 200 milyon avrodan fazla insani yardım sağladığını belirten Lenarcic, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme, sivillerin korunması ve daha fazla sayıda sınır kapısının açılması çağrısında bulunduğu anlattı.
Lenarcic, Londra Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi'nin ortaklaşa raporunda mevcut durumun devamı halinde 66 bin 720 insanın öleceğinin tahmin edildiğine dikkati çekerek, UNRWA'nın hayati rolüne vurgu yaptı.
"UNRWA'nın bir alternatifi yok." diye konuşan Lenarcic, Gazze'de kıtlığın ortaya çıktığını, insani erişimin giderek daha da zorlaştığını söyledi.
Lenarcic, "Ramazan, iki hafta sonra. Eğer kararlı bir şekilde harekete geçilmezse, Batı Şeria'da ve bölgede durumun daha da kontrolden çıkması yönünde ciddi bir risk var." diye konuştu.
Bu durumun Yemen'den Lübnan'a kadar daha geniş bir çatışmayı tetikleyecek olası sonuçlarından endişe ettiğinin altını çizen Lenarcic, 27 AB üyesinden 26'sının çatışmaların durdurulması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.
Oturum seçim atmosferini yansıttı
Oturum, seçim sürecine girilmesi nedeniyle gergin tartışmalara sahne oldu.
Borrell'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yönelik "tamamen İsrail yanlısı duruş sergilediği" suçlaması, oturumda söz alan milletvekillerince dile getirildi.
Von der Leyen'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) milletvekilleri, Borrell'in oturuma katılmayışını eleştirdi, von der Leyen'e yönelik sözlerine "siyaset malzemesi" nitelemesinde bulundu.
Avrupa Parlamentosu üyelerinden İsrail ve AB yönetimine sert eleştiriler
AP Genel Kurulunda, AB'nin yürütme organı Komisyon'un kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in katılımıyla Gazze'deki durum görüşüldü.
Oturumda söz alan farklı ülkelerden birçok milletvekili, AB'nin Gazze'de yaşananlar karşısındaki tutumunu sert dille eleştirdi.
İsveçli milletvekili Abir al-Sahlani, kürsüye çıktığında konuşmak yerine, kırmızıya boyadığı elini kaldırıp, diğer eliyle ağzını kapatarak eylem yaptı.
Parlamento başkanının müdahalesi üzerine al-Sahlani, "Sayın Başkan, Gazze'de olanları anlatacak söz kalmadı." dedi.
Al-Sahlani, şöyle devam etti:
"İsrail ihlal edebileceği her kuralı ihlal etti. Başvuracağımız başka bir merci kalmadı. İkiyüzlülük aşikar. İnsan haklarının rengi var. Renginiz koyulaştıkça, haklarınız azalıyor."
"Gazze'de insanlar burada bazıları ellerini kana bulamayı seçtiği için ölüyor"
Fransız milletvekili Manon Aubry de "Burada konuştuğumuz sırada 1,5 milyon insan, biz hiçbir şey yapmazsak Refah'ta öleceklerini biliyor." dedi.
İsrail'in yeni bir katliama hazırlandığını belirten Aubry, "İnsanlar ölüyor çünkü İsrail'e binlerce Filistinliyi öldürmesi için askeri malzeme sağlıyoruz. AB buna göz yummayı seçtiği ve bir nebze kar uğruna İsrail'le ortaklık anlaşmasını yenilemeyi tercih ettiği için ölüyorlar. AB, UAD kararını ve İsrail'e karşı soykırımı durdurmak için belirlediği tedbirleri uygulayamadığı için ölüyorlar. Gazze'de insanlar burada bazıları ellerini kana bulamayı seçtiği için ölüyor." diye konuştu.
"Soykırım, işgal ve etnik temizlik"
İspanyol milletvekili Miguel Urban Crespo ise Gazze'de olanlarla ilgili, "Soykırım, işgal ve etnik temizlik. İsrail, Avrupalı hükümetlerin suç ortaklığıyla yeni bir 'Nakba' düzenliyor." ifadelerini kullandı.
Crespo, dün Refah sınır kapısında incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Sadece birkaç metre ötede bölgeyi dolduran insanlar vardı. Günde 600 kamyonun geçmesine ihtiyaç varken, sadece beşinin geçmesine izin veriliyor. İsrail açlığı, bir savaş silahı olarak kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.
Lenarcic'e seslenen Crespo, "Bu suç ortaklığına bir son vermeliyiz. Bu barbarca eylemlere son vermek için özel adımlar atmalıyız. Silah ambargosu uygulamamız ve İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almamız gerekiyor. Biz ne bekliyoruz? Bu soykırımın daha da ilerlemesini mi istiyorsunuz?" sorularını yöneltti.
"Filistinliler için kesin olan tek şey ölüm"
Portekizli milletvekili İsabel Santos da "Yorulduk. Gazze'deki durumu anlatacak kelimemiz yok." dedi.
Güvenli yerin kalmadığını, yardımların ulaşmadığını vurgulayan Santos, "Filistinliler için kesin olan tek şey ölüm." ifadesini kullandı.
Santos, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü zulme ve UAD'nin tavsiyelerinin çiğnenmesine tahammül edemeyiz. AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasını askıya alma olasılığını ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor." tespitini yaptı.
"Bu toplu cezalandırmadır ve savaş suçudur"
Danimarkalı milletvekili Nikolaj Villumsen de Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü, kadınların anestezisiz sezaryen ameliyatına alındığını, okullar ve sivil kurumların bombalandığını anlatarak, "Bu toplu cezalandırmadır ve savaş suçudur." dedi.
Villumsen, "Şimdi harekete geçmezsek tarih bizi yargılayacak. İsrail'e silah ihracatını durdurmak için harekete geçmeliyiz. İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya almalı, İsrailli yerleşimcilerin ürünlerini boykot etmeliyiz." diye konuştu.
"Avrupa'da asgari düzeyde empati ve insanlığımızı mı kaybettik?"
Belçikalı milletvekili Marie Arena, "UAD, Gazze'yi korumak için önlemler alıyor ama İsrail sadece dalga geçiyor." dedi.
Arena, "Soykırım riskinden bahsederken bile İsrail herkesin gözü önünde uluslararası hukuku ihlal ediyor." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
"AB sadece izliyor. Daha da kötüsü, bazı üye ülkeler ve bu meclisin bazı üyeleri sahada soykırımı durdurmaya çalışan tek örgüt UNRWA'ya finansmanı durdurmaya hazır. Avrupa'da asgari düzeyde empati ve insanlığımızı mı kaybettik? Ölen, açlıktan ölen, soğuktan ölen, anestezi yapılmadan ameliyat edilen binlerce insan, kadın ve çocuktan bahsediyoruz."
Belçikalı milletvekili Arena, AB Komisyonu'na İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya alma çağrısı yaptı.
Milletvekilleri, AB'nin İsrail'i "suçlarına rağmen cezasız bıraktığını" savundu
Genel Kurulda "Dünyada insan hakları ve demokrasinin durumu ile AB'nin konuya ilişkin politikasına yönelik yıllık rapor" başlıklı oturum da düzenlendi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılması planlanan oturumda, onu temsilen AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic yer aldı.
Lenarcic, kaldığı cezaevinde öldüğü bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, dünyada çapında insan hakları durumunun kötüye gittiğini söyledi.
Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insan hakları ihlallerinin "öncelik verilmeksizin" ele alınması gerektiğini vurgulayan Lenarcic, "mağdurlar arasında hiyerarşi olmaması gerektiğini" ifade etti.
AB'nin dünya çapında insan hakları ihlalleriyle mücadele etme çabaları kapsamında 2021-2027 yıllarında 1,5 milyar avro değerinde bütçe ayırdığına dile getiren Lenarcic, Birliğin üçüncü ülkelerle iletişim kanallarını açık tutarak insan hakları ve demokrasiyi destekleyeceğini aktardı.
Lenarcic, AB'nin küresel insan hakları sorunlarını ele alma ve raporda belirtilen önerileri dikkate alacağı konusunda Parlamento'ya güvence verdi.
AP milletvekillerinden "Gazze" vurgusu
Sol Grup üyesi Miguel Urban Crespo, söz konusu raporun Gazze'de yaşananları "görmezden geldiği" eleştirisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birleşmiş Milletler (BM) sistemine saldıran totaliter ülkelerin genel olarak kınanması ve İsrail'den tek bir söz edilmemesi kabul edilemez. İsrail, uluslararası insancıl hukuku sürekli ihlal ederek en az 150 UNRWA çalışanının öldürülmesinden sorumludur. Eğer bu olay dünyanın başka bir ülkesinde gerçekleşiyor olsaydı, bu meclisin ne diyeceğini biliyoruz. İsrail cezasız kaldığını düşünüyor çünkü bazı taraflar bu ülkenin böyle hissetmesine izin veriyor."
İsrail'e silah ambargosu uygulanması, ticari anlaşmaların askıya alınması ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi gerektiğini kaydeden Urban Crespo, "Çünkü soykırıma karşı harekete geçmezseniz, meslektaşlarım, suç ortağı olursunuz." dedi.
AP'de Hristiyan Demokratları bir araya getiren Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi Deirdre Clune, Gazze'deki sivillerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Onlar, bugün, gıda, su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakılmakta ve tahammül edilemez bir durumda hapsedilmektedir. İçinde bulundukları durum İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlalidir." ifadelerini kullandı.
AB'ye "İsrail'e sessiz kalıyorsun" eleştirisi
Yeşiller/Avrupa Hür İttifakı üyesi Ana Miranda, AB'nin Gazze'deki eylemlerine rağmen İsrail'i cezasız bırakmasına tepki göstererek, "İsrail'in işgali ve apartheid'ı tüm insan hakları raporlarında bir vaka çalışması olmalıdır. Bu raporda Gazze'ye hiç atıfta bulunulmuyor. Bu yıl ve geçen yıl, İsrail'in cezasızlığının devam etmesine izin verilen yıllar olarak tarihe geçecek." şeklinde konuştu.
Sol Grup üyesi Mick Wallace, AB'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı takındığı tutuma işaret ederek, "Dört ay boyunca katil İsrail rejimiyle suç ortaklığı yaptıktan sonra AB'nin insan haklarıyla ilgilendiğini gerçekten iddia edecek miyiz?" diye sordu.
Wallace, AB'nin uluslararası insan hakları ve insancıl hukuku savunmasının "jeopolitik" kaygılarla şekillendiğini savunarak, "Bu suçlar İsrail ya da ABD gibi benzer düşünen ortaklarımız tarafından işlendiğinde sessiz kalıyoruz. Durumun karmaşık olduğunu söyleyip İsrail gibilere cezasızlık tanıyoruz. Binlerce ölü Filistinli vicdanımızı sızlatsa bile hala ateşkes çağrısı yapacak ve Avrupa'nın İsrail'e verdiği askeri desteği sona erdirecek cesareti kendimizde bulamadık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.