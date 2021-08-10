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Dünya

Gazze'de yetim çocuklarla dayanışma etkinliği düzenlendi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli yetim çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için dayanışma etkinliği yapıldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Muhammed Semiz   | 10.08.2021
Gazze'de yetim çocuklarla dayanışma etkinliği düzenlendi

Gazze

Filistin Daru'l Yetim Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılanlar "Yetimlerin yüzüne gülümsemeyi geri getirin" yazılı dövizler taşıdı.

Dernek yetkilisi Muhammed Mukbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki binlerce yetim çocuğun zor insani ve ekonomik koşullarda yaşadığını dile getirdi.

Mukbil, son dönemde yetimlerle ilgilenen kuruluşlara yapılan yardımların durduğuna işaret ederek, söz konusu yardımlarla yetim çocuklara sağlık ve psikolojik destek sağlandığını belirtti.

Okulların açılmasına kısa süre kaldığını ve yetimlerin annelerinin okul üniforması ve kırtasiye malzemelerini temin etme imkanlarının olmadığını kaydeden Mukbil, uluslararası kuruluşlara Gazze'deki yetimlere yardım eli uzatmaları çağrısında bulundu.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle babasını kaybetmiş yetimler dahil 20 bin yetim çocuk bulunuyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş-çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.

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