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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Paris

Bayrak ve pankart taşıyarak slogan atan binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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