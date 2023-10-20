İsrail ordusu Gazze'ye gece boyunca 100 saldırı düzenledi
İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 hedefi vurduğu belirtildi.
Gazze
The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze'ye 100 saldırı gerçekleştirdi.
- İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı, 8 kişi öldü
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişi öldü
Saldırılarda, Hamas mensubu Emced Macid Muhammed Ebu Avde'nin öldürüldüğü iddia edildi.
İsrail’in Gazze’de sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik bombalı saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi https://t.co/5dlvP1Hg2T pic.twitter.com/8EbJAT70q0— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 19, 2023
İsrail ordusunun 100 hedefe yönelik saldırısında "bir yeraltı tüneli, silah deposu ve Hamas'a ait çok sayıda komuta merkezini hedef aldığı" ifade edildi.
Bir camiyi de bombalayan İsrail güçleri, buranın "Hamas tarafından gözlem noktası ve hazırlık alanı olarak kullanıldığını" öne sürdü.
İsrail güçleri, askeri eğitim alanına giren Yahudi yerleşimciyi "yanlışlıkla" öldürdü
İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Tesalim kasabası yakınlarında "olağan dışı" bir olay yaşandığını aktardı.
Habere göre, İsrail ordusunun Tesalim yakınlarındaki askeri eğitim alanına 3 aracın girmesi üzerine İsrail askerleri ateş açtı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu araçlardan birinin şoförlüğünü yapan bir Yahudi yerleşimci "yanlışlıkla" öldürüldü.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
• İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırıları sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 19, 2023
• Yıkım sınırın İsrail tarafından da görülebiliyor
AA Muhabiri Mustafa Deveci, bölgedeki son durumu Sderot'tan aktardı https://t.co/3KkRYCK1Ho pic.twitter.com/DCYKvoxD3M
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
— Katliam katliam…— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 19, 2023
— Sayı çok büyük. Gördüğünüz bu alanın hepsi cesetle dolmuştu
— Tümü şehit olarak buralara düşmüştü
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hastane çevresinde yaşananları görgü tanığı Filistinli… pic.twitter.com/Y95RRWzwsG
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.