Gazze'de Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek laboratuvar hizmet dışı kaldı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.
Açıklamada, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının ve test araç-gereçlerinin karşılanması için ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 139 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 121 kişide de virüs tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.