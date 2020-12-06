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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen lider Salihi'ye taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'yi telefonla arayarak ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Gökhan Varan   | 06.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen lider Salihi'ye taziye telefonu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Erşat Salihi ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Salihi'ye, ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

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