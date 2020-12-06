Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen lider Salihi'ye taziye telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'yi telefonla arayarak ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Erşat Salihi ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Salihi'ye, ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.