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Dünya

Gazze'de halk, duvar resimleriyle Kovid-19'a karşı bilinçlendiriliyor

Gazze Şeridi'nde halkın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlendirilmesi ve alınan tedbirlere uymalarının sağlanması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında duvarlara salgın temalı resimler çizildi.

Gülşen Topçu   | 13.09.2020
Gazze'de halk, duvar resimleriyle Kovid-19'a karşı bilinçlendiriliyor

Gazze

Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla başlattığı "Sakınmayarak sevdiklerinizi öldürüyorsunuz" isimli kampanya kapsamında bir araya gelen bir grup sanatçı, duvarları salgın temalı resimlerle bezedi.

Sanatçılar, Deyr Belah kentinde bulunan bazı duvarları virüs temalı resimler ve "maske tak", "maske takmaya özen göster" şeklindeki yazılarla süsledi.

Filistinli sanatçı Ahmed Vekil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki yerel yönetimlerin de desteğiyle halkı salgın konusunda bilinçlendirmeye yönelik duvar resimleri çizdiklerini söyledi.

Bazı vatandaşların tedbirleri hafife aldığına işaret eden Vekil, bu kişilerin yoldan geçerken duvarlardaki resimleri gördüklerinde bu tedbirlerin önemini hatırlayacaklarını dile getirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre bölgede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, vaka sayısı da 1819'a yükseldi.

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