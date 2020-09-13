Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hint askerlerinin Keşmir'de açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu öldü

Pakistan, Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümüne, Hint askerleri tarafından açılan ateşte bir kız çocuğunun öldüğünü açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 13.09.2020
Hint askerlerinin Keşmir'de açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu öldü

Ankara

Pakistan ordusu, Hint askerlerinin cuma gecesi uzun menzilli ve ağır silahlarla Kontrol Hattı'ndaki Pakistan sınır köyleri Hotspring ve Rakhchikri'ye "nedensiz" ateş açtığını bildirdi. 

Açılan ateşte 11 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, biri 75 yaşında kadın olmak üzere 4 köylünün ağır yaralandığı belirtildi.

Hint askerlerinin açtığı ateşe, Pakistan ordusunun yanıt verdiği ifade edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da sınırda açılan ateş nedeniyle Hindistan'ın diplomatik temsilcisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Hindistan ordu sözcüsü Yarbay Devender Anand ise Pakistan ordusunun, cumartesi ve pazar günleri sınırda bazı Hint askeri mevzilerini hedef aldığını, Hint askerlerinin açılan ateşe "uygun biçimde misilleme yaptığını", Hint tarafında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İlaç endüstrisi savunma sanayisi kadar önemli
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı

Benzer haberler

Hint askerlerinin Keşmir'de açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu öldü

Hint askerlerinin Keşmir'de açtığı ateş sonucu bir kız çocuğu öldü

Pakistan’ın kurucu lideri Cinnah'ın vefatının 72’nci yılı

Pakistan'da yapımı süren dev şehir için Türk firmalarına yatırım çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Hindistan Keşmir'de uluslararası yasaları ihlal ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Hindistan Keşmir'de uluslararası yasaları ihlal ediyor
Pakistanlı uzmanlardan Hindistan'dan mülteci akını olabileceği uyarısı

Pakistanlı uzmanlardan Hindistan'dan mülteci akını olabileceği uyarısı
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü