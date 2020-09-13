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Dünya

Yemenli hükümet yetkilisinden 'işgalci devlet' dediği BAE'nin ülkeden çıkarılması çağrısı

Yemen Enformasyon Bakanı Müsteşarı Rahbi, "BAE'nin işgalci bir devlet olduğunu" ve bu devlete savaş açılması gerektiğini belirtti.

Hacer Başer,Gülşen Topçu   | 13.09.2020
Yemenli hükümet yetkilisinden 'işgalci devlet' dediği BAE'nin ülkeden çıkarılması çağrısı

Yemen

Yemen Enformasyon Bakanı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sokotra Adası'nda geniş arazilere el koyarak ve siyonist oluşumla işbirliği içinde askeri üsler inşa etme girişimlerinde bulunarak işgalci bir devlet konumuna geldi." ifadesini kullandı.

Son BAE askeri Yemen'den çıkarılana kadar Abu Dabi yönetimine direniş ve savaşla karşılık verilmesi gerektiğini aktaran Rahbi, Sokotra Adası'nın tamamen BAE kontrolüne geçtiğini belirterek, BAE'ye adayı Yemen'den ayırmaya çalışma ve orada askeri üsler inşa etme suçlaması yöneltti.

Rahbi açıklamasında ayrıca, Abu Dabi yönetimini ayrıca Sokotra'nın doğal kaynaklarını istila etme ve adaya özel birçok bitki ve taşları ülkesine taşımakla suçladı.

BAE'den Rahbi'nin suçlamalarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemenli bakan, Sokotra'ya vizesiz yabancıların geldiğini duyurdu

Öte yandan, Yemen hükümetinde Balıkçılık Bakanı Fehd Kifayin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) kontrolü altındaki Sokotra Adası'na ağustos ayında farklı uyruklardan yabancıların geldiğini belirtti.

Söz konusu yabancıların resmi prosedüre uymadan ve vize almadan ülkeye giriş yaptıklarına işaret eden Kifayin, bu durumun endişe verici ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

BAE'yi deniz yoluyla Sokotra'ya gelişmiş iletişim cihazları ve başka cihazlar sokmakla suçlayan Kifayin, adayı, GGK darbesi öncesindeki durumuna geri döndürmek için Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmanın halen yürürlükte olduğunu kaydetti.

Dün de Husiler, BAE'yi Sokotra Adası'na İsrailli uzman göndermekle suçlamıştı.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de, Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

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