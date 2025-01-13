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Dünya

Gana'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Gana'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Abuja

Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2024'ten bu yana kolera salgınının ülkenin 5 vilayetine yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu vilayetlerde 4 bin 850 şüpheli kolera vakasının görüldüğü ifade edilerek, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a yükseldiği kaydedildi.

Hükümetin salgına karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, başkent Akra'da salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı.

Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

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