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Dünya, Koronavirüs

G7 ülkeleri koronavirüse karşı harekete geçmeye hazır

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dilara Zengin   | 03.03.2020
G7 ülkeleri koronavirüse karşı harekete geçmeye hazır

Washington

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla Kovid-19 salgınına ilişkin bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

G7 maliye bakanları ve merkez bankalarının söz konusu görüşmesinin ardından, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan kararları özetleyen ortak bir açıklama yayımlandı.

Kovid-19 salgınının ekonomik koşullar ve piyasalara etkisinin yakından izlendiği vurgulanan açıklamada, "Kovid-19'un küresel büyüme üzerindeki potansiyel etkileri göz önüne alındığında, güçlü, sürdürülebilir büyümeyi sağlama ve aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanma kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmetlerinin geliştirmesine yönelik çabaların güçlendirilmesinin yanı sıra, G7 maliye bakanları, bu süreçte, virüsle mücadeleye yardım ve ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun mali önlemler de dahil olmak üzere harekete geçmeye hazırdır. G7 merkez bankaları görevlerini yerine getirmeye devam edecek, finansal sistemin direncini korurken fiyat istikrarını ve ekonomik büyümeyi destekleyecekler. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finansal kuruluşların, Kovid-19'un neden olduğu bu insani trajedi ve ekonomik zorluklara karşı mevcut araçlarını en üst düzeyde kullanarak üye ülkelere yardıma hazır olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, zamanlı ve etkin önlemler alma konusunda daha fazla iş birliği yapmaya hazırdır."

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