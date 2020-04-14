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Dünya, Koronavirüs

G7 Kovid-19 ile mücadele kararlılığını yineledi

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik ortak bir açıklama yaptı.

Dilara Zengin   | 14.04.2020
G7 Kovid-19 ile mücadele kararlılığını yineledi

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını belirterek, krizin gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorluklara karşı destek sağlanması için çalışıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının ekonomik büyümeyi yeniden sağlama, istihdamı, işletmeleri ve finansal sistemin direncini koruma için gereken her şeyi yapma taahhüdünü yineledikleri belirtildi.

Söz konusu sağlık krizinin küresel ekonomi için benzeri görülmemiş zorluklar yarattığına işaret edilen açıklamada, olağanüstü ve iyi koordine edilmiş bir uluslararası müdahalenin bu krizin derinliğini azaltmada kritik rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin sağlık sistemlerini geliştirmek ve salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için büyük ölçekli kaynaklara ve teknik yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilerek, "Maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya kararlılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Maliye Bakanları ve merkez bankası başkanlarının salgının gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorlukları görüştüklerine işaret edilen edilen açıklamada, "Krizin neden olduğu küresel ekonomik şoklara müdahale ve etkilenen ülkelere destek sağlamak için birlikte çalışıyorlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve bölgesel kalkınma bankaları tarafından alınan önlemleri desteklediği aktarılarak, kritik fon ihtiyacının karşılanması için IMF'nin Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) ile Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu'na katkı yapma çağrısında bulunuldu.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının açıklamasında, en yoksul ve kırılgan ülkelerden uygun olanlarının borç ödemelerinin askıya alınmasının desteklendiği belirtildi. 

En yoksul ve kırılgan ülkelerin birçoğunun sağlık ve ekonomik zorluklarla karşılaşacağına dikkat çekilen açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik kısa vadeli ilave önlemleri değerlendirmeyi sürdüreceği ifade kaydedildi. 

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