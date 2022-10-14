Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor
Fransızlar, akaryakıt krizi nedeniyle araçlarının deposunu komşu ülke Belçika'da doldurmaya başladı.
Brüksel
Yerel basında yer alan habere göre, Fransa'da benzin ve mazot bulunamaması, vatandaşların akaryakıtı başka ülkelerden temin etmesine neden oluyor.
- Fransa'da bazı bölgeler akaryakıt satışına kısıtlama getirdi
- Fransa'da akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkiliyor
- Fransa’da akaryakıt grevi nükleer santrallere de sıçradı
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Fransa'da yaşanan krizi nedeniyle pek çok sürücü araçlarına akaryakıtı Belçika'dan alıyor.
Özellikle Belçika sınırına yakın bölgelerde yaşayan Fransızlar, akaryakıt temin edemedikleri için yakıtlarını komşu ülkeden almak zorunda kalıyor.
Öte yandan, bir ay öncesine kadar tam tersi bir durum yaşanıyordu.
Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle komşusu Belçika ile arasında benzin ve mazot fiyatları arasındaki fark 30 sent kadar açılmıştı.
Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyordu. Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyordu.
Bu dönemde Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyordu.
Şimdi ise Belçika'daki istasyonlar daha pahalı olmasına rağmen Fransız sürücülerin akınına uğruyor.
Belçika'nın Fransa sınırına yakın bölgesindeki istasyonlarda satışlar yüzde 20 oranında artış gösterdi
Fransa'da akaryakıt krizi
Ülkenin en büyük işçi sendikasının çağrısıyla Fransa'da rafineri çalışanları maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle greve gitmişti.
Grevden ülkedeki çoğu rafineri olumsuz etkilenmişti.
Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başlamıştı.
Birçok yerde uzun benzin kuyrukları oluşmuş, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.
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