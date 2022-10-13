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Ekonomi

Fransa'da benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası halini aldı

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle istasyonlardaki benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası haline geldi.

Esra Taşkın, Alaattin Doğru   | 13.10.2022
Fransa'da benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası halini aldı Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt/AA

Paris

Ülke genelinde benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30'unda akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken birçok bölgede sadece belirli istasyonlar akaryakıt tedariki sağlamaya başladı.

Başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki Neuilly-Sur-Marne kentinde vatandaşların akaryakıt almak için istasyon önünde oluşturduğu kuyruk AA kameralarına yansıdı.

Söz konusu kuyruk, kentin Resistance Meydanı yakınlarına kadar devam ederken, sürücüler akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5-2 saat bekliyor.

Öte yandan polis ekipleri arbede yaşanmaması için dağıtım yapan istasyonlarda nöbet tutuyor.

Uzun kuyrukta akaryakıt bekleyenlerden Hawa Siby, AA muhabirine, yaklaşık 2 saattir sıra beklediğini söyledi. Bir haftadan fazladır bu krizi yaşadıklarını anlatan Siby, şunları kaydetti:

"(Akaryakıt kriziyle ilgili hükümetten) Hiçbir cevap alamıyoruz. Hala bunun nereye varacağını bilmiyoruz. Hayatımızı bloke ettiğini düşünüyorum. İş olsun, eğitim olsun, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Fransa'da bir ilk."

Siby, hangi benzin istasyonlarında akaryakıt bulabilecekleri hakkında bilgi alabildikleri bir uygulama olduğunu belirterek, bazen sıra geldiğinde ise akaryakıtın bitme durumuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Soyadını vermek istemeyen Hassan adındaki araç sürücüsü de 1 saat 20 dakikadır kuyrukta beklediğini dile getirerek, "Her şey kötüye gidiyor." diye konuştu.

Akaryakıt yokluğunun çalışanlar için sorun teşkil ettiğini aktaran Hassan, izin gününden istifade ederek arabasına benzin aramaya çıktığını söyledi. Hassan, hükümetin bu sorunu çözmesi gerektiğine işaret etti.

Öte yandan bir diğer istasyonda ise akaryakıtın tükendiği gözlemlendi.

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