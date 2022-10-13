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Dünya

Fransa’da akaryakıt grevi nükleer santrallere de sıçradı

Fransa'da akaryakıt ve petrol rafinerileri işçilerinin sürdürdüğü greve nükleer santral çalışanları da katıldı.

Alaattin Doğru   | 13.10.2022
Fransa’da akaryakıt grevi nükleer santrallere de sıçradı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Gravelines başta olmak üzere, bazı nükleer santrallerde çalışanlar, maaşlarına yüzde 5'lik brüt artış talep ederek iş bırakma eylemi başlattı.

Grevin elektrik üretimine olumsuz yansıması beklenirken, bakımdaki 6 reaktörde de çalışmalar durduruldu.

Fransa'nın enerji krizi yaşadığı dönemde, bakım faaliyetlerinin ertelenecek olması nedeniyle elektriğe en çok ihtiyaç hissedildiği kış mevsiminde üretimde büyük aksamalar olacağı öngörülüyor.

Sendika Temsilcisi Franck Redondo, halkın sıkıntı yaşamaması için sağlık ve kamu hizmetlerinin elektrik kesintisinden etkilenmeyeceğini garanti ettiklerini, yalnızca büyük şirketlere yönelik olumsuz sonuçlar olabileceğini belirtti.

Ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF'nin ise krizin tırmanmaması adına kasımda maaşlar üzerinde yapacağı düzenlemeyi erkene alacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, TotalEnergies çalışanları, eylül sonunda başlattıkları ve ülkede akaryakıt tedarikinde krize neden olan greve, dün şirket yönetimi ve sendika temsilcilerinin bir araya gelmesine rağmen bir sonuç çıkmadığı gerekçesiyle devam kararı aldı.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görülürken, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.

Hükümet, sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış, aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.


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