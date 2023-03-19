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Dünya

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde 71 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtlarınca düzenlenen gösterilerde 71 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde 71 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemeyi mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım atmasına tepki gösteren binlerce kişi, bu gece de başkent sokaklarındaydı.

Eylemciler, Paris'te meclise yakın meydanda ve Zafer Takı'nın bulunduğu ünlü Şanzelize Caddesi civarında gösterilerin yasaklaması nedeniyle kentin güneyindeki sokaklara yöneldi.

Göstericiler, çöp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı.

Polis ekipleri göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. İtalya Meydanı'nda toplanan göstericilere karşı da tazyikli su kullanıldı, bazı eylemciler yaralandı.

Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Paris'te şimdiye kadar 71 gösterici gözaltına alındı.

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği de yaptığı yazılı açıklamada, dün Paris'teki gösterilerde 2 gazetecinin gözaltına alındığını belirtti.

Reform karşıtları, Başbakan Elisabeth Borne'un düzenlemeyi 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye almaya çalışmasının ardından gösteri düzenlemeye başlamıştı.

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