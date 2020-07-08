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Dünya

Fransa'nın yeni Başbakanı Castex tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu

Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex, tecavüzle suçlanan ve İçişleri Bakanlığına atanan eski Maliye Bakanı Gerald Darmanin'in masum olduğuna dair herhangi şüphesi olmadığını söyledi.

Yusuf Özcan   | 08.07.2020
Fransa'nın yeni Başbakanı Castex tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu

Paris

Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Darmanin'in İçişleri Bakanlığına getirilmesini tamamen üstlendiğini belirtti. 

Tecavüzle suçlanan Darmanin'in masum olduğuna dair herhangi bir şüphesi olmadığını ifade eden Castex, aksi halde Darmanin'i bu göreve getirmeyeceklerini ifade etti.

2018'de soruşturma açılmıştı

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de Darmanin'e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı almıştı. Ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran'da soruşturmanın tekrar açılmasına karar vermişti.

Darmanin, geçen hafta Başbakanlık görevine getirilen Castex'in hükümetinde, İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.

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