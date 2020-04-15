Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 vaka sayısı 668'e yükseldi
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi.
Paris
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Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'deki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.
Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.