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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'a dair alınan tedbirler 2022'ye kadar sürebilir

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için alınan sosyal mesafe tedbirlerinin aşının kısa zamanda bulunmaması durumunda 2022'ye kadar devam edebileceği belirtildi.

Safvan Allahverdi   | 15.04.2020
ABD'de Kovid-19'a dair alınan tedbirler 2022'ye kadar sürebilir

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı Bölümü ekibi, Kovid-19 salgını ve ABD'deki etkilerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

Salgının olası senaryolarını tespit etmek için Kovid-19 ile diğer koronavirüs çeşitlerinin kıyaslandığı raporda, Beyaz Saray tarafından yapılan "salgının bu yaz durabileceği" yönündeki açıklamalarla çelişen ifadelerin olması dikkati çekti.

Buna göre halkın evde kalma süresi ve okulların kapatılması da dahil olmak üzere alınan tedbirlerin uzayabileceği belirtilirken, "Yoğun bakım kapasitesi önemli ölçüde artırılmadıkça veya tedavi için aşı bulunmadıkça tedbir süreleri 2022'ye kadar devam edebilir." ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte virüsün kontrol altına alınması halinde bile 2024'e kadar bulaşma ihtimalinin devam edeceği belirtilirken, teşhis ve gözetimin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kovid-19 virüsünden enfekte olan insanların virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığına dair net bulguların olmadığı belirtilen raporda, buna gerekçe olarak Kovid-19'a ilişkin güvenilir bir antikor testinin henüz olmaması gösterildi.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Chan Halk Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Profesörü Dr. Marc Lipsitch, tedbirlerin tamamen kaldırılması durumunda virüsün yayılma hızında yüksek artış görüleceğini kaydetti.

Lipsitch, "En azından bireyler arasındaki sosyal mesafe tedbirinin çok uzun bir süre devam edeceğini söyleyebilirim." dedi.

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