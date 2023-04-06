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Dünya

Fransa'nın Nice kentinde polisler de emeklilik reformuna karşı sokağa indi

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteriye onlarca polis de katıldı.

Esra Taşkın  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Fransa'nın Nice kentinde polisler de emeklilik reformuna karşı sokağa indi

Nice

Nice'de Promenade des Anglais Caddesi'nde yerel saatle 10.30'da toplanan reform karşıtları, Massena Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler arasında itfaiyeciler, kamu ve sağlık çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra onlarca sendikalı polis de yer aldı.

Protestocular "Buradayız, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de buradayız" ve "60 yaşında emekliliği kazanmak için mücadele ettik, elimizde tutmak için de mücadele ederiz" sloganları attı.

Genel İş Sendikası (CGT) Nice'deki gösteriye en az 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Öte yandan, reforma karşı çıkan öğrenciler sabahın erken saatlerinde kentteki edebiyat fakültesinin girişini kapattı.

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